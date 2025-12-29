29.12.2025 06:31:29

Sanyo Shokai: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sanyo Shokai hat sich am 26.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 64,59 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sanyo Shokai noch ein Gewinn pro Aktie von 64,24 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sanyo Shokai im vergangenen Quartal 15,56 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanyo Shokai 15,62 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich
Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen