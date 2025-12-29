|
Sanyo Shokai: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sanyo Shokai hat sich am 26.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 64,59 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sanyo Shokai noch ein Gewinn pro Aktie von 64,24 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Sanyo Shokai im vergangenen Quartal 15,56 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanyo Shokai 15,62 Milliarden JPY umsetzen können.
