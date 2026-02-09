Sanyo Trading präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sanyo Trading hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Sanyo Trading hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 70,83 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 51,39 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 33,84 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanyo Trading 33,98 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at