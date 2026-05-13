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13.05.2026 06:31:29
Sanyo Trading stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sanyo Trading hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 56,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 68,47 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,42 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 34,15 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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