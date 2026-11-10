Sanyo Trading zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sanyo Trading hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,16 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,800 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,06 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 33,90 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 98,96 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 80,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 144,59 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 132,70 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at