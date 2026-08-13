Sanyodo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sanyodo hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Sanyodo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,00 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,58 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sanyodo 4,48 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at