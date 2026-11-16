Sanyodo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sanyodo lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,540 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,54 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sanyodo 4,06 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at