Sanyodo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sanyodo hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,51 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sanyodo ein EPS von 16,60 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,34 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,72 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 46,74 JPY. Im letzten Jahr hatte Sanyodo einen Gewinn von 24,41 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 17,25 Milliarden JPY – ein Plus von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sanyodo 16,61 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at