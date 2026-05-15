Sanyu: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sanyu lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 22,16 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sanyu noch ein Gewinn pro Aktie von 15,13 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sanyu im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,37 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 101,22 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sanyu 74,60 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Sanyu im vergangenen Geschäftsjahr 25,57 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanyu 24,44 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at