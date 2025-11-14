SANYU CONSTRUCTION stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SANYU CONSTRUCTION äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 48,18 JPY gegenüber 32,30 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 2,82 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,28 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at