Sanyu gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sanyu hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29,16 JPY. Im Vorjahresviertel waren 27,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Sanyu hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at