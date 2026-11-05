Sanyu hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sanyu hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34,69 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,18 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,30 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,25 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at