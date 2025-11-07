Sanyu stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sanyu äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 26,18 JPY. Im letzten Jahr hatte Sanyu einen Gewinn von 22,35 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Sanyu mit einem Umsatz von insgesamt 6,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at