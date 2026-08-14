Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,15 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA im vergangenen Quartal 67,4 Millionen BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA 106,7 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at