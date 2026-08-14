|
14.08.2026 06:31:29
Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,15 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA im vergangenen Quartal 67,4 Millionen BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA 106,7 Millionen BRL umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.