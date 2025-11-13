SAO MARTINHO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SAO MARTINHO gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,53 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAO MARTINHO noch ein Gewinn pro Aktie von 0,560 BRL in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat SAO MARTINHO mit einem Umsatz von insgesamt 1,74 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,96 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 11,22 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at