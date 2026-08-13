SAO MARTINHO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SAO MARTINHO hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 BRL gegenüber 0,190 BRL im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,53 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at