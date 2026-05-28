SAO MARTINHO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SAO MARTINHO hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 BRL, nach 0,320 BRL im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat SAO MARTINHO im vergangenen Quartal 2,24 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAO MARTINHO 1,74 Milliarden BRL umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,53 BRL. Im Vorjahr hatte SAO MARTINHO 1,67 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,77 Prozent auf 7,43 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,16 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at