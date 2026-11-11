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11.11.2026 06:31:29
SAO MARTINHO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SAO MARTINHO lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,530 BRL je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,74 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,87 Milliarden BRL ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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