Sao Paulo Turismo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sao Paulo Turismo lud am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 3,23 BRL gegenüber 8,30 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 122,6 Millionen BRL in den Büchern – ein Minus von 45,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sao Paulo Turismo 225,9 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,59 BRL beziffert. Im Jahr zuvor waren 17,58 BRL je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sao Paulo Turismo im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 21,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 570,11 Millionen BRL. Im Vorjahr waren 726,36 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at