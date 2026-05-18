Sao Paulo Turismo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sao Paulo Turismo hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,1 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154,1 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at