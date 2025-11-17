Sao Paulo Turismo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sao Paulo Turismo hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,55 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,04 BRL je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 184,1 Millionen BRL, gegenüber 186,4 Millionen BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,26 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at