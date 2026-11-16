Sao Paulo Turismo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sao Paulo Turismo präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1756,00 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,550 BRL je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 40,82 Prozent auf 108,9 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 184,1 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at