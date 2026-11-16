Sao Paulo Turismo legte Quartalsergebnis vor

Sao Paulo Turismo stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Sao Paulo Turismo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1756,00 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,550 BRL je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 108,9 Millionen BRL – das entspricht einem Minus von 40,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,1 Millionen BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at