Sao Paulo Turismo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sao Paulo Turismo hat am 27.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,23 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,30 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sao Paulo Turismo im vergangenen Quartal 122,6 Millionen BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sao Paulo Turismo 225,9 Millionen BRL umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,59 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,58 BRL je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,51 Prozent auf 570,11 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 726,36 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at