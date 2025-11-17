Sao Paulo Turismo SA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sao Paulo Turismo SA veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,55 BRL. Im letzten Jahr hatte Sao Paulo Turismo SA einen Gewinn von 3,04 BRL je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 184,1 Millionen BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 186,4 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at