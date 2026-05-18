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18.05.2026 06:31:29
Sao Paulo Turismo SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sao Paulo Turismo SA hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,03 Prozent auf 137,1 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 154,1 Millionen BRL gelegen.
Redaktion finanzen.at
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