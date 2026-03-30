Sao Paulo Turismo SA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sao Paulo Turismo SA hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,23 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sao Paulo Turismo SA ein EPS von 8,30 BRL je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Sao Paulo Turismo SA im vergangenen Quartal 122,6 Millionen BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sao Paulo Turismo SA 225,9 Millionen BRL umsetzen können.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,59 BRL beziffert. Im Jahr zuvor waren 17,58 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 570,11 Millionen BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 726,36 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at