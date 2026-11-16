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16.11.2026 06:31:29
Sao Paulo Turismo SA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sao Paulo Turismo SA ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sao Paulo Turismo SA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1756,00 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,550 BRL je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 40,82 Prozent auf 108,9 Millionen BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 184,1 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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