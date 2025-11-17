Sao Paulo Turismo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sao Paulo Turismo veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,55 BRL. Im letzten Jahr hatte Sao Paulo Turismo einen Gewinn von 3,04 BRL je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Sao Paulo Turismo mit einem Umsatz von insgesamt 184,1 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,4 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 1,26 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at