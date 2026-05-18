Sao Paulo Turismo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sao Paulo Turismo hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,03 Prozent zurück. Hier wurden 137,1 Millionen BRL gegenüber 154,1 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at