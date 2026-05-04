SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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04.05.2026 13:00:00
SAP stärkt mit der Übernahme von Dremio seine Datenbasis für agentische KI
WALLDORF, Deutschland und AUSTIN, Texas. — 4. Mai 2026 — SAP SE (NYSE: SAP) und Dremio Inc. gaben heute bekannt, dass SAP die Übernahme von Dremio beabsichtigt. Mit der geplanten Übernahme stärkt SAP gezielt die SAP Business Data Cloud und schafft die Grundlage, SAP‑ und Nicht‑SAP‑Daten nahtlos zu integrieren, um agentische KI in Unternehmen schneller und wirkungsvoller nutzbar zu machen. Die offene und leistungsstarke Datenplattform von Dremio erweitert SAPs Fähigkeit, analytische und KI‑Workloads in Echtzeit und über Systemgrenzen hinweg auf einer konsistenten, geschäftsrelevanten Datenbasis auszuführen. Die finanziellen Rahmendaten der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Der Abschluss der Übernahme steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Viele KI-Initiativen in Unternehmen bleiben hinter den Erwartungen zurück, nicht wegen der Technologie selbst, sondern weil die zugrunde liegenden Daten fragmentiert sind, in proprietären Formaten vorliegen und der geschäftliche Kontext fehlt, der KI erst wirksam macht. Das Ergebnis ist ein bekanntes und kostspieliges Muster: Pilotprojekte lassen sich nicht skalieren, neue Datenquellen nur langsam integrieren und doppelte technische Aufwände sowie Compliance-Risiken nehmen zu, insbesondere dort, wo KI-Entscheidungen nicht nachvollziehbar sind. Dremio setzt genau hier an. Die Plattform hilft, Datenfragmentierung zu beseitigen und Integrationshürden zu reduzieren. Die geplante Übernahme ergänzt die Angebote von SAP Business Data Cloud und SAP HANA Cloud und ermöglicht eine nahtlose, leistungsstarke und kosteneffiziente Integration von SAP- und Nicht-SAP-Daten. Damit schafft SAP die Grundlage, geschäftsrelevanten Kontext für KI bereitzustellen und die Time‑to‑Value für analytische und KI‑Anwendungen deutlich zu beschleunigen. „Unternehmens-KI scheitert nicht an den Modellen, sondern an den Daten“, sagte Philipp Herzig, CTO, SAP SE. „Solange Geschäftsdaten fragmentiert und ohne Kontext bleiben, können KI‑Agenten ihr Potenzial nicht entfalten. Dremio beseitigt genau diesen Engpass. In Kombination mit SAP Business Data Cloud ermöglichen wir unseren Kunden, systemübergreifend zu vereinheitlichen und in vertrauenswürdige, KI‑fähige Entscheidungsgrundlagen auf einer offenen Plattform zu verwandeln.“ Mit der geplanten Übernahme von Dremio entwickelt SAP die SAP Business Data Cloud weiter zu einem Apache‑Iceberg‑nativen Enterprise‑Lakehouse. Damit können SAP‑ und Nicht‑SAP‑Daten auf einer gemeinsamen, offenen Grundlage zusammengeführt werden, um agentische KI im Unternehmensmaßstab nutzbar zu machen. Apache Iceberg hat sich als ein branchenweit etablierter offener Standard für große Datenmengen durchgesetzt. SAP Business Data Cloud wird dieses Open‑Table‑Format künftig nativ unterstützen. Für Unternehmen bedeutet das, dass keine Datenbewegung und keine Formatkonvertierungen erforderlich sind, um Daten für Analysen und KI nutzbar zu machen. SAP- und Nicht-SAP-Daten können auf derselben offenen Architektur koexistieren und über alle Datenquellen unternehmensweit ausgewertet werden. In Kombination mit der In‑Memory‑Technologie von SAP HANA Cloud ermöglicht dies sowohl Echtzeitanalysen als auch transaktionale und operative Workloads mit hoher Leistung, Effizienz und konsistentem Geschäftskontext. Die Lakehouse‑Plattform von Dremio verbessert die Wirtschaftlichkeit von Unternehmensanalysen grundlegend. Sie ist serverlos und elastisch aufgebaut und passt ihre Leistung automatisch dem Bedarf an. Sie skaliert bei hoher Nachfrage und fährt bei sinkender Nachfrage wieder herunter. Für Unternehmen bedeutet das, auf eine feste Kapazitätsplanung verzichten zu können und ohne Leistungsgrenzen arbeiten zu können, genau dann, wenn es darauf ankommt. Mit Dremio wird SAP zudem einen universellen, offenen Datenkatalog bereitstellen, der auf Apache Polaris und der offenen Apache‑Iceberg‑REST‑Catalog‑API basiert. Dieser Katalog fungiert innerhalb der SAP Business Data Cloud als zentrale Zugriffs‑ und semantische Schicht und bietet allen angebundenen Systemen – SAP wie Nicht‑SAP – einen gemeinsamen Zugang zu einem konsistenten Kontext. Dazu zählen geschäftlicher Kontext, Beziehungen, Zugriffsrechte und Datenherkunft. Der offene Katalog bildet zugleich die Grundlage für den SAP Knowledge Graph. Er verankert geschäftliche Zusammenhänge, organisatorische Hierarchien, regulatorische Klassifizierungen sowie systemübergreifende Datenabstammung als native Eigenschaften und schafft damit die Voraussetzung für skalierbare, erklärbare und vertrauenswürdige agentische KI. Dremio engagiert sich seit Jahren als führender Mitgestalter zentraler Open‑Source‑Projekte wie Apache Iceberg, Apache Polaris und Apache Arrow. SAP beabsichtigt, diese Open‑Source‑Beiträge auch künftig gezielt zu fördern und weiter auszubauen. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Besuchen Sie das SAP News Center. Erhalten Sie SAP-Nachrichten über LinkedIn und Bluesky. Über Dremio Dremio ist das Agentic Lakehouse: eine speziell für KI-Agenten entwickelte Datenplattform, die vollständig auf dem offenen Iceberg‑Standard basiert und selbst von KI gesteuert wird. Sie verschafft Wissensarbeitern ebenso wie KI‑Agenten sofortigen, kontrollierten Zugriff auf Unternehmensdaten unabhängig davon, welches Sprachmodell oder welches Tool zum Einsatz kommt. Über föderierte Abfragen lassen sich Datenquellen o systemübergreifend nutzen, ohne aufwändige ETL-Pipelines oder Datenkopien. Eine integrierte KI-gestützte Semantik-Schicht liefert den notwendigen Geschäftskontext und stellt sicher, dass alle Agenten auf einer gemeinsamen, verlässlichen Datenbasis arbeiten. Das Lakehouse verwaltet sich dabei weitgehend selbst. Aufgaben wie Clustering, Optimierung und Datenkonsolidierung werden autonom ausgeführt. Das Ergebnis sind vertrauenswürdige Erkenntnisse, die bessere geschäftliche Entscheidungen ermöglichen ohne die Komplexität und den infrastrukturellen Mehraufwand klassischer Datenplattformen. Dremio ist Hauptautor von Apache Iceberg und Mitbegründer von Apache Arrow und Apache Polaris. Shell, TD Bank, Michelin und Tausenden von Organisationen weltweit vertrauen auf Dremio. Über SAP Als globaler Marktführer im Bereich Unternehmensanwendungen und Geschäfts-KI steht SAP (NYSE:SAP) an der Schnittstellefläche von Wirtschaft und Technologie. Seit über 50 Jahren vertrauen Unternehmen darauf, dass SAP das Beste daraus macht, geschäftskritische Abläufe von Finanzen, Beschaffung, Personalwesen, Lieferkette und Kundenerlebnis zu vereinen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.sap.com. # # # Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, also Prognosen, Prognosen oder andere Aussagen über zukünftige Ereignisse. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Prognosen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse und Ergebnisse wesentlich abweichen. Weitere Informationen zu diesen Risiken und Unsicherheiten finden Sie in unseren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschnitt über Risikofaktoren im SAP-Jahresbericht 2025 auf Formular 20-F. © 2026 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten. SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie deren jeweilige Logos sind Marken oder eingetragene Marken von SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Bitte beachten Sie https://www.sap.com/copyright für weitere Markeninformationen und Hinweise. Hinweis an Redakteure: Um Archivmaterial und Pressefotos auf Broadcast-Standard digital vorzuschauen und herunterzuladen, besuchen Sie bitte www.sap.com/photos. Auf dieser Plattform findest du hochauflösendes Material für deine Medienkanäle. Für Kunden, die mehr über SAP-Produkte erfahren möchten: Global Customer Center: +49 180 534-34-24 Nur USA: 1 (800) 872-1SAP (1-800-872-1727) Für weitere Informationen, nur für die Presse: Alex Vaught, SAP, +1 (206) 678-5712, alex.vaught@sap.com, PST Ilaina Jonas, SAP, +1 (646) 923-2834, ilaina.jonas@sap.com, EST Daniel Reinhardt, SAP, +49 151 168 10 157, daniel.reinhardt@sap.com, CEST SAP Presseraum; press@sap.com Bitte beachten Sie unsere Datenschutzrichtlinie. 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