SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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24.10.2026 18:20:37
SAP: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 21, 2026, SAP (NYSE:SAP) announced that quarterly revenue surpassed 10 billion euros for the first time in the company's history. The enterprise software provider is converting existing clients to higher-margin recurring cloud subscriptions by embedding artificial intelligence directly into core business operations.
Three takeaways from management explain how this strategy is driving long-term value.
Management reported a 26% increase in current cloud backlog, representing unfulfilled contract obligations expected within 12 months, to 24.1 billion euros. Customers migrating through the RISE with SAP program, an enterprise resource planning software modernization package, are adopting artificial intelligence features at high rates to improve operational efficiency.
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