SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
26.02.2026 19:10:00
SAP: Konzernchef Christian Klein verdiente 2025 mehr als 16 Millionen Euro
Der Chef des baden-württembergischen Softwarekonzerns SAP, Christian Klein, dürfte erneut zu den Topverdienern der Dax-Firmenchefs gehören. Im Vergleich zum Vorjahr bekommt er aber weniger Geld.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
