SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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28.05.2026 17:14:00
SAP: Nur gut die Hälfte der Angestellten vertraut Vorstand
Bei SAP scheint der Unmut zu wachsen: Das Vertrauen der Mitarbeiter in den Vorstand ist laut Bericht bei einer internen Umfrage auf 54 Prozent gesunken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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