SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
29.01.2026 23:12:26
SAP, Tesla, Microsoft schwächeln: Wall Street sorgt sich um mögliche KI-Blase
Der Dow Jones stagniert nahezu, die anderen beiden großen Indizes geben nach. Insbesondere der Index der Technologiebörse Nasdaq verliert. Der Ölpreis steigt angesichts der Situation des Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
30.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
30.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Tesla-Aktie nach Bilanz im Analystenfokus: Deshlab zeigen sich die Experten uneins (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
29.01.26
|Tesla-Aktie fällt dennoch: E-Autobauer überrascht positiv beim Gewinn im Schlussquartal (finanzen.at)
|
29.01.26
|ROUNDUP 2: Musk rüstet Tesla auf Roboter und Robotaxis um (dpa-AFX)
|
29.01.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Tesla auf 405 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
Analysen zu SAP SE
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|30.01.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|30.01.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|30.01.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|362,05
|0,14%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|21 310,00
|-12,01%
|SAP SE
|170,02
|1,66%
|SAP SE (spons. ADRs)
|170,00
|3,03%
|Tesla
|363,50
|4,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.