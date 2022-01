SAP-Aktie: "Schnäppchen"

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach der Zahlenvorlage für das Geschäftsjahr 2021 haben zahlreiche Analysten die Aktie von SAP erneut unter die Lupe genommen und ihre Einschätzungen überarbeitet. Die Reaktionen auf die Zahlen fallen dabei sehr unterschiedlich aus, wie die jüngsten Kurszielanpassungen – sowohl in die eine als auch die andere Richtung – zeigen.Die Baader Bank hat das Kursziel für SAP von 142 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Knut Woller sieht die Aktie des Softwarekonzerns auf dem gegenwärtigen Kursniveau als Schnäppchen. SAP habe solide Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Als solide bezeichnete er auch die Wachstumsziele für 2022. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Studie hervor.Goldman Sachs hat indes das Kursziel nach den Zahlen des Software-Konzerns zum vierten Quartal von 147 auf 139 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" bekräftigt. Dies schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel spiegele die angepassten Prognosen für die Kapitalkosten in der europäischen Software-Branche wider.(Mit Material von dpa-AFX)