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10.06.2026 18:07:00
SAP-Aktie belastet den DAX - Softwarewerte geraten erneut unter Druck
Die SAP-Aktien büßten auf XETRA letztlich 3,23 Prozent auf 149,70 Euro ein, und belasteten entsprechend den DAX als Index-Schlusslicht und Schwergewicht. Von ihrem Erholungshoch von Anfang Juni sind sie nun schon wieder um fast 14 Prozent abgesackt. Auch die Aktien weiterer deutscher Software-Unternehmen wie Nemetschek verloren 1,92 Prozent auf 61,30 Euro, TeamViewer gaben daneben 3,05 Prozent auf 5,57 Euro nach.
Oracle wird am Abend nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorlegen. Analyst Rishi Jaluria von RBC betonte vor einigen Tagen in seinem Ausblick, dass er weiter vorsichtig an diese herangeht. Er verwies auf die Notwendigkeit, den Ausbau der KI-Infrastrukturen zu finanzieren - und will seinen Fokus bei der Telefonkonferenz auf die Investitionspläne legen.
Vor den Oracle-Zahlen werden die Titel des SAP-Konkurrenten vorbörslich an der Nasdaq mit drei Prozent im Minus gehandelt. Dort gezahlte Kurse von etwa 200 Dollar bedeuten, dass die Ende Mai eingeleitete Zwischenerholung fast wieder egalisiert ist. Am Vortag hatten die Oracle-Aktien in New York ihr niedrigstes Niveau seit Ende Mai erreicht. Der Kurs des US-Konzerns notiert neuerdings wieder unter der 200-Tage-Linie.
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)
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