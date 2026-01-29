SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
29.01.2026 19:43:00
SAP-Aktie bricht an der Börse zweistellig ein
Europas größter Softwarehersteller wächst und macht Gewinn. Trotzdem haben SAP-Papiere an der Frankfurter Börse einen rabenschwarzen Tag erlebt. Das liegt am unerwartet schwachen Wachstum in einem zentralen Geschäftsfeld.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
30.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.01.26
|Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)