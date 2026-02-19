SAP Aktie
WKN: 879535 / ISIN: US8030542042
|Ausschüttung
|
19.02.2026 20:22:00
SAP-Aktie etwas leichter: Dividende soll angezogen werden
Wie der DAX-Konzern mitteilte, schlägt er für 2025 eine Dividende von 2,50 Euro je Aktie vor. Für das Vorjahr hatte SAP 2,35 Euro je Aktie gezahlt. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre würde sich die Ausschüttung damit auf rund 2,919 (Vorjahr 2,743) Milliarden Euro belaufen, entsprechend einer Ausschüttungsquote von 40,7 (2024: 52,0) Prozent.
Im XETRA-Handel notierte die SAP-Aktie letztlich 1,52 Prozent tiefer bei 170,74 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
