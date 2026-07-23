SAP-Aktie fester: Gewinn klettert deutlich - Umsatz knapp über Erwartungen

Der Softwarekonzern SAP hat seine Bilanz für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. Wie sich das vergangene Jahresviertel und Halbjahr entwickelt hat.

SAP hat am Donnerstagabend die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 und erste Halbjahr 2026 vorgelegt.

Die für das abgelaufene Jahresviertel präsentierten Zahlen zeigen einen Gewinn pro Aktie von 1,89 Euro. Dies stellt einen deutlichen Anstieg gegenüber den 1,45 Euro des Vorjahresquartals dar. Experten waren zuvor von 1,76 Euro Gewinn je Aktie ausgegangen.

Umgesetzt wurden im abgeschlossenen Jahresviertel 9,878 Milliarden Euro, verglichen mit 9,03 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Hier lagen die Analystenprognosen bei einem Wert von 9,85 Milliarden Euro. Darunter zog der Cloudumsatz unerwartet kräftig um 22 Prozent an.

Im ersten Halbjahr belief sich das EPS auf 3,55 Euro, nach 2,98 Euro je Anteilsschein im Vorjahreszeitraum. Außerdem setzte SAP in diesem Zeitraum 19,432 Milliarden Euro um, verglichen mit 18,04 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2025.

SAP senkt Ausblick für operativen Gewinn wegen Zukäufen

Europas größter Softwarehersteller SAP stutzt wegen zweier Zukäufe seinen Ausblick für das operative Ergebnis 2026. So gehen die Walldorfer beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern währungsbereinigt nur noch von einem Wachstum zwischen 13 und 17 Prozent aus, wie sie am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mitteilten. SAP-Chef Christian Klein hatte zuvor noch 14 bis 18 Prozent anvisiert.

Das Management begründete die gesenkte Prognose mit den nun abgeschlossenen Zukäufen von Dremio und Prior Labs. Beim Wachstum des Cloud-Vertragsbestands für die kommenden zwölf Monate konnte SAP aber stärker zulegen als gedacht.

Die SAP-Aktie beendete den XETRA-Handel am Donnertag um 2,82 Prozent tiefer bei 128,32 Euro. Im nachbörslichen Handel auf gettex legen die Papier dann zeitweise um weitere 2,98 Prozent auf 132,14 Euro zu.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX