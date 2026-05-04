SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Nach Schwäche-Phase
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04.05.2026 10:26:08
SAP-Aktie gefragt: Entwicklerkonkurrenz Sapphire steht kurz bevor
Wie der gesamte Softwaresektor leidet auch der Branchenprimus SAP unter Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz. Die Risiken werden von den Anlegern deutlich höher gehängt als mögliche Chancen durch KI. Umso gespannter warten die Experten auf die diesjährige Entwicklerkonferenz Sapphire, die ab dem 11. Mai in verschiedenen Veranstaltungen bis zum 21. Mai geht.
Sie biete dem Softwarekonzern die Möglichkeit, die Anleger davon zu überzeugen, dass im Bereich KI die richtigen Schritte unternommen werden, schrieb Barclays-Analyst Sven Merkt in seinem Ausblick. Jüngst haben sie KI-Sorgen nach konstruktiven Signalen aus der Branche bereits etwas nachgelassen.
Auch die Aktien des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek legten zum Start in die neue Woche etwas zu. Mit fast einem Drittel Minus im Jahr 2026 gehören sie aber weiter zu den schwächsten MDAX-Werten.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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