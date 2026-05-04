SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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Nach Schwäche-Phase 04.05.2026 16:12:00

SAP-Aktie gefragt: Entwicklerkonkurrenz Sapphire steht kurz bevor - Milliardeninvestition in KI

SAP-Aktie gefragt: Entwicklerkonkurrenz Sapphire steht kurz bevor - Milliardeninvestition in KI

Die Aktien des schwächsten DAX-Werts des laufenden Jahres, SAP, haben am Montag ihre Bodenbildung fortgesetzt.

Mit plus 1,06 Prozent bei 147,04 Euro gehören sie zu den besten Werten im deutschen Leitindex. Das Jahresminus für 2026 beträgt bei den Papieren der Walldorfer aber immer noch gut 28 Prozent. Ihre Schwäche begann bereits vor mehr als einem Jahr nach dem Rekord im Februar 2025 bei 283,50 Euro. Im April 2026 erreichten sie mit 137,54 Euro den vorläufigen Tiefpunkt.

Wie der gesamte Softwaresektor leidet auch der Branchenprimus SAP unter Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz. Die Risiken werden von den Anlegern deutlich höher gehängt als mögliche Chancen durch KI. Umso gespannter warten die Experten auf die diesjährige Entwicklerkonferenz Sapphire, die ab dem 11. Mai in verschiedenen Veranstaltungen bis zum 21. Mai geht.

Sie biete dem Softwarekonzern die Möglichkeit, die Anleger davon zu überzeugen, dass im Bereich KI die richtigen Schritte unternommen werden, schrieb Barclays-Analyst Sven Merkt in seinem Ausblick. Jüngst haben sie KI-Sorgen nach konstruktiven Signalen aus der Branche bereits etwas nachgelassen.

Auch die Aktien des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek legten zum Start in die neue Woche etwas zu. Mit fast einem Drittel Minus im Jahr 2026 gehören sie aber weiter zu den schwächsten MDAX-Werten.

SAP investiert über eine Milliarde in KI - Zukäufe von Prior Labs und Dremio

Europas größter Softwarehersteller SAP (SAP SE) baut sein Angebot rund um Künstliche Intelligenz mit zwei Übernahmen aus. Das Unternehmen kauft den deutschen Anbieter Prior Labs und will in den kommenden vier Jahren mehr als eine Milliarde Euro in die Freiburger investieren, wie der DAX-Konzern am Montag in Walldorf mitteilte. Prior Labs sei ein Pionier für sogenannte Tabellarische Foundation Models (TFM), die KI-Modellen ein besseres Zahlen-, Tabellen- und Statistikverständnis ermöglichen sollen. Prior Labs solle nach der Übernahme eigenständig bleiben, SAP will die Firma zu einem weltweit führenden Frontier-KI-Labor für strukturierte Daten ausbauen.

Zudem plant SAP die US-Firma Dremio zu kaufen. Darüber will der Konzern SAP- und Nicht-SAP-Daten bei seinen Kunden integrieren, um KI-Agenten mit den Unternehmensdaten arbeiten zu lassen. Angaben zu den Kaufpreisen für die Übernahmen machte SAP nicht.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

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