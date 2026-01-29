SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Software-Riese mit Zahlen
|
29.01.2026 06:16:19
SAP-Aktie im Fokus: Jahresgewinn steigt sichtlich - Umsatzerwartungen leicht unterschritten
Der Quartalsumsatz des Walldorfer Konzerns belief sich daneben auf 9,68 Milliarden Euro. Analysten hatten für das Berichtsquartal einen Umsatz von durchschnittlich 9,75 Milliarden Euro erwartet und damit eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als SAP 9,38 Milliarden Euro umgesetzt hatte.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 gab SAP den Gewinn je Aktie mit 6,28 Euro an. Das ist mehr als von den Experten prognostiziert, denn die Analysten waren zuvor von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 6,05 Euro ausgegangen - gegenüber 2,68 Euro je Aktie im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auf der Umsatzseite prognostizierten die Analysten für das Gesamtjahr im Durchschnitt 36,91 Milliarden Euro, nachdem im vorangegangenen Fiskaljahr ein Umsatz von 34,18 Milliarden Euro generiert worden war. Tatsächlich setzte SAP im Geschäftsjahr 2025 jedoch 36,8 Milliarden Euro um.
Die SAP-Aktie war am Vortag bei 196,14 Euro um 0,6 Prozent höher aus dem XETRA-Handel gegangen.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Analysen zu SAP SE
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|197,56
|1,47%
