SAP-Aktie im Fokus: Jahresgewinn steigt sichtlich - Umsatzerwartungen leicht unterschritten

Der DAX-Riese SAP hat am Donnerstag vorbörslich seine Bücher geöffnet. So fielen die Zahlen des Softwarekonzerns aus.

SAP konnte den Gewinn im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 steigern. Das Unternehmen meldete ein EPS von 1,58 Euro je Aktie, nach 1,37 Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in ihren Prognosen im Vorfeld einen Gewinnanstieg auf 1,51 Euro je Aktie vorausgesagt.

Der Quartalsumsatz des Walldorfer Konzerns belief sich daneben auf 9,68 Milliarden Euro. Analysten hatten für das Berichtsquartal einen Umsatz von durchschnittlich 9,75 Milliarden Euro erwartet und damit eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als SAP 9,38 Milliarden Euro umgesetzt hatte.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 gab SAP den Gewinn je Aktie mit 6,28 Euro an. Das ist mehr als von den Experten prognostiziert, denn die Analysten waren zuvor von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 6,05 Euro ausgegangen - gegenüber 2,68 Euro je Aktie im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auf der Umsatzseite prognostizierten die Analysten für das Gesamtjahr im Durchschnitt 36,91 Milliarden Euro, nachdem im vorangegangenen Fiskaljahr ein Umsatz von 34,18 Milliarden Euro generiert worden war. Tatsächlich setzte SAP im Geschäftsjahr 2025 jedoch 36,8 Milliarden Euro um.

Die SAP-Aktie war am Vortag bei 196,14 Euro um 0,6 Prozent höher aus dem XETRA-Handel gegangen.

Redaktion finanzen.at