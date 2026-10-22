SAP-Aktie im Minus: Softtwarekonzern bestätigt Gewinnprognose und hebt Cloud-Ausblick an

Die Quartalszahlen von SAP sind veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen der Gewinn je Aktie und der Umsatz - und die Frage, ob der Softwarekonzern die Prognosen der Analysten erfüllt hat.

SAP hat seine Cloud-Erlöse und das operative Ergebnis im dritten Quartal stärker gesteigert als erwartet. Der Walldorfer Software-Konzern schloss mehr Cloudverträge ab als von Analysten prognostiziert und zeigte sich beim Cloud-Umsatz für das Gesamtjahr zuversichtlicher. Das obere Ende der Prognosespanne für das währungsbereinigte Wachstum rückt damit in Reichweite. Den Ausblick für das bereinigte Betriebsergebnis, den SAP vor drei Monaten etwas gedämpft hatte, bestätigte der Konzern. Konzernchef Christian Klein sprach von einem „ausgezeichneten dritten Quartal“.

SAP steigert Cloud-Umsatz und operative Marge

Der Cloud-Umsatz stieg im Quartal währungsbereinigt um 25 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 6,59 Milliarden Euro gerechnet. Insgesamt legte der Konzernumsatz in den drei Monaten bis Ende September um 13 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis auf Non-IFRS-Basis wuchs währungsbereinigt um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro und übertraf damit ebenfalls die Markterwartungen von 2,94 Milliarden Euro.

Die operative Marge verbesserte sich auf 29,5 Prozent nach 28,3 Prozent im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten 29,1 Prozent erwartet. Unter dem Strich wuchs der Gewinn um elf Prozent auf 2,27 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal hatte die Marge noch unter höheren Kosten gelitten. Finanzchef Dominik Asam zufolge überschritt SAP damit erstmals in einem Quartal sowohl die Marke von zehn Milliarden Euro Umsatz als auch die von drei Milliarden Euro beim bereinigten Betriebsergebnis. Asam wertete dies als Beleg für die Stärke und Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

Cloud-Auftragsbestand übertrifft Analystenerwartungen

Der sogenannte Current Cloud Backlog (CCB), der die für die kommenden zwölf Monate erwarteten Erlöse aus bestehenden Cloudverträgen abbildet, stieg währungsbereinigt um 26 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. Nominal betrug das Wachstum 28 Prozent. Analysten hatten mit einem währungsbereinigten Plus von 24,6 Prozent gerechnet. Die Kennziffer gilt als wichtiger Indikator für die künftige Umsatzentwicklung, da sie einen wesentlichen Teil der in den kommenden zwölf Monaten erwarteten Cloud-Erlöse erfasst.

SAP profitierte im dritten Quartal unter anderem davon, dass einige Kunden ihre finanziellen Schwierigkeiten überwunden hatten und Umsätze aus mehreren Vorquartalen nachholten. Zudem trugen die übernommenen Unternehmen Reltio, Dremio und Prior Labs zum Wachstum bei.

SAP sieht Cloud-Umsatz am oberen Ende der Prognose

Für das laufende Jahr sieht SAP die Cloud-Erlöse nun am oberen Ende der Prognosespanne. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einem währungsbereinigten Wachstum von 23 bis 25 Prozent. Im Vorjahr hatte das Wachstum 26 Prozent betragen. Auch die Summe der Umsätze aus Cloudprodukten und herkömmlichen Softwarelizenzen dürfte sich günstiger entwickeln als bislang angenommen.

Den Ausblick für das bereinigte Betriebsergebnis bestätigte SAP. Der Konzern erwartet weiterhin einen währungsbereinigten Anstieg um 13 bis 17 Prozent auf 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro. Für 2027 rechnet SAP derzeit mit einer Beschleunigung des Umsatzwachstums gegenüber dem laufenden Jahr.

Finanzchef Asam verwies zugleich auf Risiken im Schlussquartal. Üblicherweise entfällt rund die Hälfte der jährlichen Buchungen auf das vierte Quartal. Eine schwache Wirtschaftsstimmung könnte deshalb die Entwicklung belasten und sich auch auf die Wachstumsperspektiven für das kommende Jahr auswirken.

SAP-Aktie gibt nach

In einem schwachen Gesamtmarkt hat die SAP-Aktie am Donnerstag via XETRA ihre frühen Gewinne rasch abgegeben. Nachdem das Papier des Softwareherstellers zum Handelsstart an seine kräftigen Vortagsgewinne angeknüpft und sich damit seinem bereits Mitte Januar erreichten Jahreshöchststand noch etwas weiter angenähert hatte, ging es zuletzt wieder 0,96 Prozent auf 206,65 Euro nach unten. .

"SAP hat den Konsens, also die Erwartungen der Analysten, deutlich übertroffen, was darauf hindeutet, dass die Bedenken hinsichtlich des Cloud-Wachstums übertrieben sind", kommentierte ein Händler. Das dürfte zwar das Anlegervertrauen stärken, doch könnte man sich auch fragen, warum die Ergebnisprognose nicht angehoben wurde. Daher zeigte sich der Händler von der Kursentwicklung der Aktie nicht überrascht. Er verwies zudem darauf, dass die Papiere in den vergangenen Monaten wieder gut gelaufen sind.

Seit ihrem im Juli erreichten Zweieinhalb-Jahrestief bei 127,50 Euro hat die Aktie inzwischen wieder etwas mehr als 60 Prozent zugelegt, auch wenn mit Blick auf das laufende Jahr ein Minus von einem Prozent zu Buche steht. Die Sorgen von Anlegern um die aufkommende Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz hatten herkömmliche Softwareanbieter zwischenzeitlich schwer unter Druck gesetzt.

Analyst Toby Ogg von der US-Bank JPMorgan schrieb zum Zahlenwerk: Auch wenn der Auftragsbestand im Cloudgeschäft positiv überrascht und SAP das Umsatzziel der Sparte leicht anhoben habe, dürfte sich dies mit Blick auf die Überarbeitung des Konsens nicht deutlich bemerkbar machen, da zugleich auf Gegenwind aufmerksam gemacht worden sei. Allzu deutlich steigende Analystenschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit), das Ergebnis je Aktie und den freien Mittelzufluss sieht Ogg auch deshalb nicht, da verschiedene Kostenfaktoren, wie etwa verwässernde M&A-Aktivitäten, verhinderten, dass SAP die Prognosen anpassen werde.

Europas größter Softwarehersteller hatte am Mittwochabend seinen Quartalsbericht vorgelegt. Trotz einer widrigen Wirtschaftslage überraschte SAP im dritten Quartal mit dem Ergebnis positiv. Zugleich aber wies Finanzchef Dominik Asam angesichts des mauen wirtschaftlichen Umfeldes auf Risiken hin, denn im vierten Quartal gehen üblicherweise rund die Hälfte der Buchungen des gesamten Jahres bei SAP ein.

Deutsche Bank Research hebt Ziel für SAP auf 235 Euro - 'Buy'

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 200 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe eine recht hohe Hürde genommen, wenn man bedenke, dass der Aktienkurs seit den Tiefstständen Ende Juli um mehr als 60 Prozent gestiegen sei und die Erwartungen im Vorfeld der Ergebnisse gestiegen seien, schrieb Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das "Autonomous Enterprise"-Angebot gewinne zunehmend an kommerzieller Bedeutung, was die Debatte darüber, dass Künstliche Intelligenz die SAP-Software verdrängen werde, auf absehbare Zeit beenden dürfte.

Berenberg hebt Ziel für SAP auf 240 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 205 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern für das dritte Quartal hätten die jüngst signalisierte positive Dynamik des Softwarekonzerns bestätigt, schrieb Nay Soe Naing in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die besser als erwartet ausgefallenen Eckdaten dürften damit die Bedenken der Anleger hinsichtlich einer kurzfristigen Kosteninflation im KI-Bereich etwas zerstreuen. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Margenprognosen.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Redaktion finanzen.at mit Material von DOW JONES und dpa-AFX