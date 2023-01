SAP-Aktie im Plus: JPMorgan fügt SAP "Analyst Focus List" hinzu

JPMorgan hat die Aktie von SAP in die "Analyst Focus List" besonders aussichtsreicher Werte aufgenommen.

Gleichzeitig verlieh die US-Bank den Papieren den Status 'Positive Catalyst Watch' und rechnet damit kurzfristig mit positiven Nachrichten vom Softwarekonzern. Zudem erhöhte Analyst Toby Ogg das Kursziel von 116 auf 119 Euro und beließ die Einstufung auf "Overweight". Nach robusten Daten der Konkurrenten Workday und Oracle habe er seine Umsatzprognosen für das Cloud-Geschäft von SAP angehoben. Er liege damit nun etwas über den Konsensschätzungen für 2023 und 2024, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht ferner davon aus, dass sich die jüngsten Gegenwinde für die Walldorfer im neuen Jahr in Rückenwinde verwandeln werden. SAP betrachtet er weiter als "Top Pick" im europäischen Software-Sektor.

Die SAP-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,76 Prozent auf 103,12 Euro.

