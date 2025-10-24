SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
24.10.2025 09:37:00
SAP-Aktie in Rot: Berenberg senkt Kursziel für SAP auf 280 Euro, bleibt aber optimistisch
Der Softwarekonzern SAP SE habe im dritten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstagnachmittag in einem Rückblick auf den Zwischenbericht. Der Auftragsbestand für das Cloud-Wachstum - derzeit die wichtigste Kennziffer für die Walldorfer - sei robust ausgefallen und habe die Konsensschätzung übertroffen. Im Schlussquartal sowie 2026 sei eine Fortsetzung dieser Entwicklung zu erwarten. Das gesenkte Kursziel gehe auf stärkere negative Wechselkurseffekte auf die Schätzungen für 2025 zurück.
Die SAP-Aktie gibt auf XETRA zeitweise 1,45 Prozent auf 238,45 Euro ab.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker
