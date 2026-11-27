Im Zuge seiner stärkeren Ausrichtung auf künstliche Intelligenz (KI) plant der Softwarekonzern SAP laut Insidern den Abbau von mindestens 10.000 Stellen.

Die Umstrukturierung würde mindestens 9 Prozent der weltweiten Belegschaft betreffen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagnachmittag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gesamtzahl der Stellenstreichungen steht demnach bislang nicht endgültig fest und kann sich in Verhandlungen mit den Gewerkschaften noch ändern.

Von SAP hieß es dazu in einer Stellungnahme: "KI verändert unser Geschäftsumfeld rasant. Deshalb überprüfen wir kontinuierlich, wie sich unsere Organisation und Belegschaft weiterentwickeln müssen, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Im Rahmen dieser kontinuierlichen Transformation werden sich Rollen und Funktionen naturgemäß weiterentwickeln. Darüber hinaus seien keine Entscheidungen über weitere Maßnahmen gefallen. "Spekulationen kommentieren wir nicht."

SAP hatte in der Vergangenheit zum Start ins neue Jahr parallel zur Veröffentlichung seiner Jahresergebnisse umfangreiche Umstrukturierungen angekündigt - zuletzt im Jahr 2024. Im Zuge der damaligen Maßnahme wurden rund 10.000 Stellen durch freiwilliges Ausscheiden und Umschulungen abgebaut. Auf der anderen Seite allerdings stellt SAP aber auch ein, auch um die Belegschaft zu verjüngen und stärker auf Kompetenzen rund um Künstliche Intelligenz (KI) auszurichten. Zudem bekamen die Walldorfer damals durch einen Zukauf neue Mitarbeiter hinzu. Zuletzt - per Ende des dritten Quartals 2026 - beschäftigte SAP weltweit rund 113.000 Mitarbeiter.

Mit Blick auf die aktuell kolportierten Stellenstreichungen kalkuliert Analyst Toby Ogg von der Bank JPMorgan bei angenommenen Gesamtkosten pro Mitarbeiter von 150.000 Euro und einer möglichen Reinvestition der Hälfte der Ersparnis mit einer potenziellen Steigerung des bereinigten operativen Gewinns (Ebit) von 750 Millionen Euro, was wohl ab 2028 voll zum Tragen kommen würde.

Sollte die Maßnahme zudem Ende Januar im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 - entsprechend dem üblichen Zeitplan von SAP - bekannt gegeben werden, würde der freie Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) 2027 die finanziellen Belastungen durch den Stellenabbau auffangen, so Ogg.

Haben 'verdächtige Aktivitäten identifiziert'

Der Softwarekonzern SAP hat nach eigenen Angaben verdächtige Aktivitäten festgestellt. Man habe "unverzüglich die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um seine Kunden zu schützen und die Sicherheit seiner Dienste zu gewährleisten", teilte der DAX-Konzern auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Welcher Art die Aktivitäten waren, wann sie entdeckt wurden und welche Bereiche betroffen sind, ließ zunächst SAP offen. Zuvor hatte der "Spiegel" über den Vorfall bei dem DAX-Konzern berichtet und von einem "Hackerangriff" geschrieben. Der Konzern bestätigte dies zunächst nicht.

"Nach dem aktuellen Stand unserer Untersuchung haben wir keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden gefunden", teilte SAP weiter mit. Sicherheitsmaßnahmen würden kontinuierlich weiterentwickelt.

In einem Schreiben, das die Deutsche Presse-Agentur teils einsehen konnte, unterrichtete SAP vor einigen Tagen unternehmensintern über verdächtige Aktivitäten, die "innerhalb unserer Plattform für Entwicklerproduktivität und Softwarebereitstellung GitHub" festgestellt worden seien. In der Mitteilung werden Mitarbeitende unter anderem aufgefordert, zu überprüfen, ob sie Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und etwa Zugangsdaten ändern müssen.

SAP ist ein Softwarehersteller mit Sitz in Walldorf in Baden-Württemberg und eines der größten Unternehmen Deutschlands. Es ist vor allem für seine Software zur Unternehmenssteuerung (ERP) bekannt, mit der Geschäftsprozesse etwa in den Bereichen Finanzen, Personal oder Vertrieb abgebildet werden können.

Keine Hinweise auf Abfluss von Kundendaten

Bei dem mutmaßlichen Hackerangriff auf SAP sind nach derzeitiger Einschätzung keine Kundendaten abgeflossen. "Nach dem aktuellen Stand unserer Untersuchung haben wir keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden gefunden", teilte SAP mit. Zuvor habe man verdächtige Aktivitäten identifiziert "und unverzüglich die notwendigen Maßnahmen ergriffen".

Der Schutz der Kundendaten bleibe höchste Priorität. Der Konzern entwickele seine Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich weiter, "um der sich stetig verändernden Bedrohungslage einen Schritt voraus zu bleiben und die sichere und stabile Umgebung bereitzustellen, auf die unsere Kunden angewiesen sind".

SAP-Aktie schwächer: Stellenabbau und Hackerangriff im Blick

Die SAP-Anleger haben am Freitag zunächst eher verunsichert auf einen Bericht über einen Stellenabbau und einen potenziellen Hackerangriff reagiert. Die Aktien des Softwarekonzerns kontern ihre Erholungstendenz der vergangenen Tage mit einem vorbörslichen Minus, das auf der Plattform Tradegate 0,7 Prozent groß war. Im XETRA-Handel beläuft sich das Minus zeitweise noch auf 0,54 Prozent auf 193,10 Euro. Der DAX wurde zeitgleich im Plus erwartet.

Balajee Tirupati von der Citigroup verwies in einem ersten Kommentar zu möglichen Stellenstreichungen darauf, dass der Kostenanstieg in den vergangenen Quartalen die Entwicklung der operativen Kernmarge gebremst habe. Viele Wettbewerber hätten bereits Umstrukturierungen eingeleitet, um sich auf die KI-Ära auszurichten. Vor diesem Hintergrund hält er einen größeren Plan zur Umstrukturierung für möglich.

dpa-AFX / DOW JONES