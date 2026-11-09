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Expertenstimme 09.11.2026 09:26:00

SAP-Aktie profitiert: JPMorgan hebt Kursziel deutlich auf 275 Euro an

SAP-Aktie profitiert: JPMorgan hebt Kursziel deutlich auf 275 Euro an

Künstliche Intelligenz verändert die Erwartungen an die Softwarebranche. Eine neue Einschätzung aus dem Analystenlager rückt dabei einen DAX-Konzern besonders in den Fokus.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP um 100 Euro auf 275 Euro erhöht und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Thema KI gehe in den Unternehmen aus der Pilotphase in die produktive Nutzung über, schrieb Toby Ogg am Freitagabend. Es nehme Einzug in die zentralen Systeme - wie die SAP-Software. Gleichzeitig mache das eigene KI-Angebot der Walldorfer Fortschritte. Ogg geht von einer schnellen Amortisierung aus. Die SAP-Aktien stünden nach der Erholung seit Juli bereits nicht mehr da wie ein "KI-Opfer"./rob/ag/zb

Auf XETRA legt die SAP-Aktie am Morgen zeitweise 1,80 Prozent auf 214,55 Euro zu.

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 20:01 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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