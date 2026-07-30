SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Datenzugang
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30.07.2026 15:09:40
SAP-Aktie schwächer: Bundeskartellamt verzichtet auf Missbrauchsverfahren
"Unternehmen müssen ihre eigenen Daten grundsätzlich auch in Anwendungen anderer Anbieter nutzen können", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. "Gerade bei großen Softwareplattformen ist ein diskriminierungsfreier Datenzugang für funktionierenden Wettbewerb von erheblicher Bedeutung. Unsere Vorermittlungen haben jedoch ergeben, dass derzeit ausreichende Möglichkeiten für die Datenextraktion bestehen und bislang keine ausreichenden Hinweise auf kartellrechtsrelevante Behinderungspraktiken vorliegen."
Geprüft wurde, ob SAP Wettbewerbern den Zugang zu Daten, die viele Unternehmen auch in Anwendungen anderer Softwareanbieter nutzen möchten, technisch oder kommerziell erschwert und dadurch eigene Lösungen bevorzugt hat. Unter anderem hatte sich die Münchener Celonis SE beschwert.
Via XETRA verliert die SAP-Aktie zwischenzeitlich 2,1 Prozent auf 158,64 Dollar.
DOW JONES
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