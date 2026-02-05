SAP Aktie
WKN: 879535 / ISIN: US8030542042
|Erste Tranche
|
05.02.2026 17:52:40
SAP-Aktie stärker: Start von Milliardenschwerem Aktienrückkauf
Bis zum 27. Juli 2026 will der Softwarekonzern SAP eigene Aktien für insgesamt bis zu 2,6 Milliarden Euro zurückkaufen. Auf Basis des Schlusskurses im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse vom 4. Februar 2026 von 167,20 Euro wären dies bis zu 15,55 Millionen Aktien und rund 1,2658 Prozent des Grundkapitals.
Die SAP-Aktie zeigte sich im XETRA-Handel schlussendlich 1,96 Prozent fester bei 170,48 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com,nitpicker / Shutterstock.com
Analysen zu SAP SE (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE (spons. ADRs)
|170,00
|1,80%
|SAP SE
|171,66
|2,39%
