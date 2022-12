SAP-Aktie unter Druck: Abstufung durch Oddo BHF aufgrund von Chancen-Risiko-Verhältnis

"Die Versprechen für 2023 sind nur schwer einzuhalten", schrieb Analyst Nicolas David in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hegt insbesondere Zweifel an der für das kommende Jahr angepeilten operativen Ergebnissteigerung. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken ist aus Davids Sicht aktuell negativ.

Die SAP-Aktie verliert am Dienstag via XETRA zeitweise 0,23 Prozent auf 105,00 Euro.

/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2022 / 15:07 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2022 / 07:03 / MEZ

FRANKFURT (dpa-AFX)